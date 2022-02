Phoenix Rising, Evan Rachel Wood accusa Marilyn Manson nel trailer del documentario

HBO ha pubblicato il primo trailer del documentario Phoenix Rising, confermando contestualmente le date della première, a partire dal 15 marzo negli USA. Nel film Evan Rachel Wood parla delle accuse di abusi sessuali perpetrate nei confronti dell'ex partner, il cantante Marilyn Manson.

Phoenix Rising è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2022. Nel film, Wood sostiene di essere stata violentata da Manson durante le riprese del videoclip del singolo del cantante, Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand), del 2007.

Evan Rachel Wood accusò Manson di aver abusato di lei per anni, seguita da altre ex fidanzate del cantante che in seguito raccontarono la loro terribile esperienza vissuta con lui.



Nel trailer sono contenuti degli spezzoni delle interviste con la madre e il fratello di Wood, e sequenze che ritraggono l'attrice insieme ad un gruppo di supporto e una sua testimonianza davanti ai legislatori.

Il film è diretto da Amy Berg, e un comunicato stampa di HBO svela che il network 'sta collaborando con organizzazioni senza scopo di lucro, tra cui RAINN, per aiutare a responsabilizzare, educare e fornire risorse e opportunità di azione a tutto il pubblico'.

Nel trailer l'attrice racconta:"Sono diventata un'attivista, combattendo per le vittime e i sopravvissuti della violenza domestica e di aggressioni sessuali. Non soltanto le persone hanno ascoltato le nostre storie, ma hanno detto 'Sì, vi sentiamo e qualcosa deve cambiare'".

Marilyn Manson ha respinto le accuse, dichiarando che le parole di Evan Rachel Wood sono una 'orribile distorsione della realtà'.