Phoebe Waller-Bridge scriverà anche il prossimo film di James Bond?

Dopo il successo ottenuto agli Emmy Awards, Phoebe Waller-Bridge è uno dei nomi più richiesti del panorama televisivo e non solo: oltre ad aver firmato un contratto esclusivo con Amazon Prime Video, la creatrice e star di Fleabag potrebbe essere confermata anche come sceneggiatrice della saga di James Bond.

La Waller-Bridge ha realizzato l'ultima versione della sceneggiatura di No Time to Die, l'ultimo film che vedrà Daniel Craig nei panni dell'agente 007, e secondo il Daily Mirror la sua esperienza nel franchise potrebbe estendersi anche per il nuovo interprete del personaggio.

Stando al report, una fonte vicina alla produzione ha descritto la sceneggiatura della Waller-Bridge come "ancora più fantastica di quanto ci aspettassimo", definendola "la salvatrice" del film. Proprio per questo, i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson sperano di averla ancora per il prossimo capitolo, ovvero quello che inaugurerà il nuovo volto James Bond.

Nelle scorse settimane le riprese di No Time to Die si sono svolte a Matera, dove sono stati avvistati Daniel Craig, Léa Seydoux e il regista Cary Fukunaga. Nel cast del film troveremo anche Ana de Armas, Naomie Harris, Lea Seydoux, Ben Whishaw, Ralph Fiennes e il recente premio Oscar Rami Malek, per un'uscita prevista nelle sale l'8 aprile 2020.

Guardate l'affascinante Aston Martin sul set di Matera.