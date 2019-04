Phoebe Waller-Bridge nel nuovo trailer della seconda stagione di Fleabag

Amazon Prime ha distribuito il nuovo trailer ufficiale della seconda stagione di Fleabag, pluripremiata serie tv che tornerà in esclusiva su Prime Video dal prossimo 17 maggio. Lo show britannico è interpretato da Phoebe Waller-Bridge, autrice oltre che protagonista dell'acclamata comedy-drama prodotta da Two Brothers Pictures.

Creata e scritta da Phoebe Waller-Bridge, Fleabag è la storia - ed il nome - di una giovane donna alle prese con una vita problematica all'interno di una famiglia disfunzionale, e le consuete vicissitudini in ambito sentimentale e sessuale.

La serie è basata sull'omonima commedia teatrale ideata proprio dalla Waller-Bridge, vincitrice del primo premio al Fringe Festival di Edimburgo, del Critics' Circle e dell'Off-West End Award al drammaturgo più promettente.



Nella seconda stagione di Fleabag, l'omonima protagonista dovrà vedersela con l'uomo al piano di sopra del suo appartamento e incontrerà un prete, interpretato da Andrew Scott, che la incoraggia a vedere il mondo in un modo diverso. La famiglia di Fleabag è disfunzionale come sempre: sua sorella Claire non l'ha perdonata, e il suo odioso marito è ancora presente. Ci sarà anche Olivia Colman, fresca di Oscar, nel ruolo della madrina della protagonista.

Tra le guest star di questo nuovo ciclo di episodi anche attrici del calibro di Fiona Shaw e Kristin Scott Thomas.

Andrew Scott è nel cast della seconda stagione di Fleabag, confermato ufficialmente lo scorso agosto. La star di Sherlock era tra i protagonisti anche del primo trailer di Fleabag 2, uscito qualche settimana fa.

Nel 2017 venne confermata Fleabag 2, annunciando l'arrivo degli episodi nel 2019. Lo show è co-prodotto dalla stessa Phoebe Waller-Bridge.