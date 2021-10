Phoebe Waller-Bridge e Fiona Shaw si uniscono al cast del nuovo film di Krasinski

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Phoebe Waller-Bridge e Fiona Shaw si sono unite al cast dell'ultima commedia fantasy di John Krasinski, dal titolo provvisorio Imaginary Friends. Insieme a loro nel cast dovrebbero esserci, come già dichiarato in precedenza, lo stesso Krasinski e Ryan Reynolds.

Sono pochi i dettagli di trama che abbiamo sulla pellicola, ma qualcosa la sappiamo. Si tratterà infatti di una storia originale del regista di A Quiet Place 2, che racconterà il viaggio di un bambino per riscoprire la propria immaginazione.

Waller-Bridge va di certo a impreziosire un progetto interessante, in un periodo in cui l'attrice, regista e sceneggiatrice è decisamente impegnata. Infatti oltre ad aver contribuito alla sceneggiatura di No Time To Die, l'ultimo film del James Bond di Craig, Waller Bridge apparirà anche in Indiana Jones, dove avrà un ruolo misterioso, che secondo molti la porterà a sostituire Harrison Ford nel franchise. Adesso l'attrice è pronta alla una reunion con Shaw, l'altra aggiunta al cast, che in passato ha recitato nella sua serie, Killing Eve, e ha fatto un'apparizione come ospite in Fleabag.

Alla base del progetto ci sarà la Paramount, e Krasinski produrrà il film con i suoi partner di Sunday Night, Andrew Form e Allyson Seeger e con Reynolds, che parteciperà con la sua Maximum Effort.

L'uscita in sala di Imaginary Friends è prevista per il 17 Novembre 2023.