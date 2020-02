Phoebe Waller-Bridge fa chiarezza sul suo contributo allo script di No Time To Die

No Time To Die molto probabilmente sarà il film con il minutaggio più lungo di tutto il franchise di James Bond e sarà l'ultimo capitolo nel quale Daniel Craig vestirà i panni dell'agente 007. Uno degli elementi attrattivi di questo venticinquesimo capitolo è il coinvolgimento di Phoebe Waller-Bridge alla sceneggiatura.

Sebbene il contributo della star di Fleabag sia al momento ancora piuttosto misterioso, è la stessa Waller-Bridge a fare chiarezza:"Mi è stato chiesto di dare smalto al dialogo e proporre cose davvero reali. Si tratta solo di proporre diverse alternative. Mi hanno dato alcune scene e poi una cosa del tipo, puoi scrivere alcune alternative per questo o avere un'altra idea di dove potrebbe andare lì nel mezzo o come sarebbe finita. E poi ho dato loro altre opzioni e varie sequenze, e hanno preso ciò che volevano. Ma c'erano molte persone che scrivevano, il regista era anche uno sceneggiatore. E prima c'erano stati alcuni sceneggiatori".



A quanto pare i produttori hanno voluto sfruttare l'abilità di Phoebe Waller-Bridge nei dialoghi per conferire maggior brillantezza a No Time To Die, chiamandola in causa anche per nuove idee per la trama. Una nuova prospettiva e una nuova voce all'interno della storia di James Bond. A Phoebe Waller-Bridge è stato chiesto anche del rapporto con Daniel Craig e se anche il protagonista sia stato coinvolto nella stesura della sceneggiatura:"Daniel è davvero molto coinvolto sin dall'inizio. Ho avuto così tante conversazioni fantastiche con lui al riguardo e sono stata costantemente in contatto con lui. Quindi si tratta di una specie di melting pot delle idee di tutti".

No Time To Die vede James Bond ormai fuori servizio e trasferitosi in Giamaica. Viene avvicinato da un vecchio amico, Felix Leiter della CIA, che gli chiede di aiutarlo per trovare uno scienziato scomparso. Durante questa ricerca Bond si troverà come ostacolo un pericoloso criminale dotato di una tecnologia molto pericolosa.

Nel cast del film Léa Seydoux, Rami Malek, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright e Christoph Waltz. In questi giorni sarebbe stata svelata la durata di No Time To Die mentre in un nuovo spot si vede il villain Blofeld, interpretato da Christoph Waltz.