Phineas e Ferb Il Film: Candace Contro L'Universo: trailer, uscita e cast del film Disney+

Gli spericolati Phineas e Ferb stanno per tornare con una nuova emozionante avventura, in cui si rischieranno tutto pur di salvare il più spietato degli avversari: la sorella maggiore Candance! Scopriamo insieme tutti i dettagli dell'esilarante Phineas e Ferb Il Film: Candace Contro L'Universo.

Il film d'animazione arriverà il prossimo 28 agosto su Disney+ e vedrà sulla sedia di regia Bob Bowen (I Griffin), mentre il cast sarà formato dagli storici doppiatori della serie animata: Ashley Tisdale (Candace Flynn); Vincent Martella (Phineas Flynn); Caroline Rhea (la madre Linda); Dee Bradley Baker (Perry l'ornitorinco); Alyson Stoner (Isabella); Maulik Pancholy (Baljeet); Bobby Gaylor (Buford); Olivia Olson (Vanessa Doofenshmirtz); Tyler Mann (Carl); Povenmire (Dr. Heinz Doofenshmirtz) e Marsh (il maggiore Monogram).

New entry del cast è invece David Errigo Jr., che doppierà Ferb Fletcher, personaggio canonicamente silente: che quest'aggiunta anticipi un'avventura davvero unica?

In Phineas e Ferb Il Film: Candace contro l’Universo assisteremo al viaggio attraverso la galassia dei due fratellastri protagonisti decisi a salvare Candace, che dopo essere stata rapita dagli alieni trova il mondo perfetto in un pianeta lontano, privo di fastidiosi fratellini: sarà davvero così? E quale sarà il ruolo dell'agente Perry in questa storia? Lo scopriremo tra poche settimane e, nell'attesa, vi lasciamo all'anteprima del film nel player in alto e al fantascientifico poster in calce.