Philomena: ecco la vera storia che ha ispirato questo film drammatico con Judi Dench

Questa sera su Iris va in onda Philomena, film del 2013 diretto da Stephen Frear con Judi Dench e Steve Coogan. Si tratta di una pellicola basata sul romanzo di Martin Sixsmith intitolato The Lost Child of Philomena Lee che racconta la reale storia di una donna a cui fu strappato il figlio affinché venisse dato in adozione.

Quando aveva 18 anni, Philomena originaria della contea di Limerick, rimase incinta di un uomo che lavorava nel locale ufficio postale. Fu quindi mandata al convento Sean Ross Abbey a Roscrea, un luogo che ospitava ragazze madri. Visse e lavorò in questo per alcuni anni ma, ad un certo punto suo figlio le venne tolto e venne dato in adozione. La povera Philomena all'epoca poco più che 20 enne fu costretta a firmare dei moduli che la obbligavano a rinunciare a quel bambino e, da quel momento non seppe più nulla di lui.

Philomena si sposò e continuò la sua vita, ma il ricordo di quel figlio non l'ha mai abbandonata. Solo dopo più di 40 anni trovò il coraggio di rivelare alla sua famiglia quanto le era accaduto e così fu contattato il giornalista Martin Sixsmith che l'aiutò nella ricerca di quello che ormai era diventato un uomo.

Dopo aver finalmente però scoperto la nuova identità del figlio, Philomena dovette anche fare i conti con la sua morte. L'uomo era infatti morto nel 995 di AIDS, all'età di 43 anni. Emerse anche che l'uomo aveva a sua volta cercato inutilmente di ritrovare la madre naturale e che nella speranza di essere trovato da lei, si era fatto seppellire proprio nel convento irlandese in cui era nato.

