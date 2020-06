Philip Seymour Hoffman, rivelato un bellissimo aneddoto sull'interpretazione in The Master

Nel corso di una recente intervista Jesse Plemons, star di Breaking Bad che aveva un ruolo secondario in The Master di Paul Thomas Anderson, ha rivelato un incredibile aneddoto legato all'interpretazione di Philip Seymour Hoffman.

La star, scomparso prematuramente nel 2014, in The Master divideva lo schermo con il protagonista Joaquin Phoenix, e alla fine i due arrivarono a dividersi anche la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile, che al Festival di Venezia del 2012 fu assegnata eccezionalmente ad entrambi. In una nuova intervista con The Playlist, Plemons ha ricordato la realizzazione del dramma di Paul Thomas Anderson e ha raccontato un momento sul set che lo ha lasciato completamente senza parole: il merito fu tutto delle indimenticabili capacità di recitazione di Hoffman.

"Ho così tanti bei ricordi da quel set, ma uno che probabilmente non dimenticherò mai riguarda Philip: c'era una sequenza nel film in cui vanno a questa raccolta fondi e qualcuno si rivolge malamente a Dodd. Comincia a tormentarlo e a riempirlo di domande scomode. Abbiamo girato quella scena per ora, e ad un certo punto dovevamo staccare per il pranzo. Di solito Paul fa parecchie riprese ma era come se Philip fosse arrivato al limite e non capiva cosa volesse ancora il regista. Paul chiamò un altro ciak e al momento di gridare Philip improvvisò, e disse: 'Se lei conosce già le risposte perché mi fa queste domande, pezzo di merda!?' Sconvolse tutti e fu come chiamare la pausa pranzo. Eravamo tutti totalmente sbalorditi, con la bocca sul pavimento."

La battuta fu così memorabile che, sebbene non fosse inclusa nella sceneggiatura, Anderson decise di tenerla ... aggiungendola al copione per i prossimi ciak, che ricominciarono dopo il pranzo. “Lo penso spesso" ha concluso Plemons, ricordando Hoffman. "Era unico nel suo genere, nessuno attore è come lui. Era una persona così generosa, gentile e focalizzata."

