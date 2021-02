Philip Seymour Hoffman: i migliori 5 film del compianto attore premio Oscar

Cade oggi, 2 febbraio 2021, il settimo e triste anniversario della prematura scomparsa del grande Philip Seymour hoffman, brillante interprete morto nel 2014 a causa della sua tossicodipendenza, da lui mai nascosta e anzi indicata più volte come probabile causa di una sua dipartita, come poi assurdamente accaduto.

Per ricordare il magnifico attore, comunque, vogliamo proporvi di seguito cinque tra le sue migliori interpretazioni in cinque film indimenticabili che lo hanno visto protagonista. Procedendo in ordine d'uscita temporale dei titoli, il primo che vi andiamo a proporre è il sensazionale Magnolia di Paul Thomas Anderson, un trattato sulle coincidenze e le strane connessioni della vita.



Il secondo è Truman Capote - A sangue freddo di Bennett Miller, adattamento cinematografico dell'omonimo resoconto/romanzo dell'autore dove Hoffman ha proprio vestito i panni dello scrittore titolare, vincendo anche il Premio Oscar come Miglior Attore Protagonista, purtroppo il suo unico.



Passiamo poi all'intricato ed esistenzialista Synedoche, New York del geniale Charlie Kaufman, dedicato alla vita di un regista teatrale affetto da un forma acuta di ipocondria che gli causano manifestazioni immaginarie alternate a patologie reali, confondendo lui e anche lo spettatore in un twist visivo e narrativo sensazionale.



Quarto consiglio è il più leggero I Love Radio Rock di Richard Curtis, dove Hoffman veste i panni del Conte, capo di una sgangherata gang di radioamatori che trasmettono rock in formato pirata al largo delle coste inglesi. Forse una delle sue performance più eccentriche e divertenti di sempre.



E concludiamo infine con il meraviglioso The Master di Paul Thomas Anderson, film che nel 2012 gli valse una nuova candidatura agli Oscar come Miglior Attore non Protagonista che purtroppo non vinse.