Che fine fa Philip in Pirati dei Caraibi 4? Tutto sul personaggio di Sam Claflin

Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare di Rob Marshall è forse il capitolo più odiato della pentalogia cinematografica della saga piratesca con protagonista Johnny Depp, e questo perché primo film senza l'accoppiata Orlando Bloom e Keira Knightley, sostituiti invece da Sam Claflin e Astrid Bergers-Frisbey.

Proprio l'attore di Hunger Games ed Enola Holmes su Netflix ha vestito nel quarto capitolo del franchise i panni del missionario cristiano Philip Swift, personaggio non così amato dal grande pubblico né tanto meno dai creativi Disney, che hanno infatti deciso di abbandonare dopo appena un film, senza portarne avanti l'arco narrativo.



Dunque che fine ha fatto Philip Swift? Di lui non sappiamo più nulla dopo la fine degli eventi di Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare, ed è dunque presumibile pensare che sia rimasto legato all'amata Serena, la sirena interpretata dalla Frisbey. Non è chiaro come sia proseguita la loro relazione dopo il taglio netto all'interno del racconto, che li vede fuggire insieme nelle profondità marine, forse trasformato in Tritone dal potere della creatura, anche se si tratta di pura supposizione.



Voi cosa ne pensate? Che fine potrebbe aver fatto Philip Swift? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti in calce alla notizia.