Philip K Dick, arriva il biopic sulla vita del papà di Blade Runner e Minority Report

A pochi giorni dai 40 anni compiuti da Blade Runner, il capolavoro neon-noir diretto da Ridley Scott, arriva l'annuncio del biopic su Philip K Dick, seminale autore di fantascienza dalla cui opera fu tratto il film con Harrison Ford e Rutger Hauer.

The Hollywood Reporter segnala infatti che Jon Shestack produrrà Only Appearly Real, film su Dick basato liberamente su una biografia dell'autore scritta da Paul Williams, l'ex esecutore letterario dell'eredità di Dick e suo amico intimo. Michael Richter, un ex avvocato diventato sceneggiatore, ha scritto il copione ed è attaccato al progetto come co-produttore.

Dick, morto all'età di 53 anni nel 1982, era un beniamino della folla intellettuale della fantascienza grazie ai suoi numerosi e famosissimi lavori, che contenevano elementi di paranoia ed esploravano la natura della realtà e della percezione. Nonostante abbia vinto un Hugo Award e sia stato più volte nominato ai Nebula Awards, entrambi importanti riconoscimenti letterari nel mondo della fantascienza e del fantasy, la vera popolarità è arrivata solo dopo la sua morte, anche grazie agli innumerevoli adattamenti cinematografici e televisivi come, oltre al già citato Blade Runner, anche i celeberrimi Atto di forza, A Scanner Darkly, The Man in the High Castle, Paychek e Minority Report di Steven Spielberg con Tom Cruise.

Only Appearly Real è incentrato su un'irruzione a casa di Dick avvenuta nei primi anni '70, quando l'autore si trovava nel bel mezzo del suo quarto divorzio, cercava di disintossicarsi dalle anfetamine, combatteva contro il blocco dello scrittore e forse veniva spiato dal governo degli Stati Uniti. La sua casa è stata saccheggiata, la sua cassaforte fatta saltare in aria e i suoi manoscritti: ma queste cose sono successe davvero?

Messa così, pare trattarsi di un progetto molto interessante che potrebbe aggirare le classifiche e ormai stra-abusate formule del biopic: cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.