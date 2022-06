Philadelphia, Tom Hanks:'Oggi un attore etero non verrebbe scelto per un personaggio gay'

Tom Hanks ha vinto il suo primo Oscar per l'interpretazione dell'avvocato omosessuale malato di AIDS, Andrew Beckett, nel film di Jonathan Demme del 1993, Philadelphia. Intervistato dal New York Times in occasione dell'arrivo nelle sale di Elvis, Hanks ha spiegato che oggi un attore etero non potrebbe interpretare un ruolo gay.

"Un uomo eterosessuale oggi potrebbe fare quello che ho fatto io in Philadelphia? No, e giustamente. Il punto centrale di Philadelphia era non aver paura. Uno dei motivi per cui le persone non avevano paura di quel film è che interpretavo un omosessuale. Ora siamo oltre e non credo che la gente accetterebbe l'inautenticità di un ragazzo etero che interpreta un gay" ha dichiarato la star.



"Non è un crimine né un capriccio se qualcuno oggi desidera di più da un film in termini di autenticità" prosegue Hanks.

Le parole dell'attore alimentano la discussione intorno all'opportunità di affidare un ruolo omosessuale ad un attore eterosessuale, così come la conversazione intorno a personaggi con disabilità assegnati ad attori normodotati. Per il ruolo nel film del 1993, Tom Hanks perse 14 chili.



In Philadelphia di Jonathan Demme, Tom Hanks interpreta l'avvocato gay Andrew Beckett, licenziato dal suo studio legale ufficialmente per inefficienza, in realtà per aver contratto l'AIDS. Viene difeso da un avvocato nero eterosessuale (Denzel Washington), con enormi pregiudizi nei confronti degli omosessuali.



Sul nostro sito potete trovare la recensione di Philadelphia, uno dei film più apprezzati nella carriera di Tom Hanks.