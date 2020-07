Philadelphia e quei 14 chili persi da Tom Hanks per le riprese del film

Il nome di Tom Hanks vi ricorda oggi uno degli attori più apprezzati e stimati a Hollywood, nonché uno dei due attori (l'altro è Spencer Tracy) ad aver vinto due Premi Oscar come miglior attore per due anni consecutivi; il primo arrivò proprio con Philadelphia, film di Jonathan Demme uscito nel 1993.

Fino all'inizio degli anni Novanta, la carriera di Tom Hanks era assimilabile a quella di tanti altri attori che si fanno le ossa nelle commedie per ragazzi o in prodotti dalla facile presa per il pubblico, soprattutto grazie all'intercessione della Disney. Basti pensare a prodotti di successo come Splash - Una sirena a Manhattan o Un ponte di guai (entrambi insieme a John Candy) o ancora a Big diretto da Penny Marshall. Proprio nei primi anni Novanta il filone di Hanks vira verso la commedia sentimentale, specialmente in coppia con Meg Ryan sempre più in ascesa dopo Harry ti presento Sally e con la quale gira Joe contro il vulcano e Insonnia d'amore.

Insomma, Tom Hanks è uno degli attori di commedia più amati a Hollywood, ma nel 1993 la star decise di mettersi in gioco completamente con un film importante che trattava una materia allora ancora scottante come l'AIDS e la discriminazione degli omosessuali in un America che non è tanto distante da quella odierna. Philadelphia fu il primo vero film drammatico di Hanks rivolto al grande pubblico e al suo fianco avrebbe avuto un'altra stella in ascesa come Denzel Washington, fino a quel momento distintosi per la sua collaborazione con Spike Lee con cui era arrivato alla nomination come attore protagonista l'anno prima per Malcolm X.

Philadelphia, inoltre, nel corso delle riprese fu girato in ordine cronologico per permettere a Hanks di perdere 14 chili, in modo da apparire sottopeso e sciupato per le ultime scene, quelle del processo che coinvolge il protagonista Andrew "Andy" Beckett contro il suo ex-studio legale.

Philadelphia verrà ritrasmesso questa sera alle 21:15 su La7.