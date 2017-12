Phil Lord & Chris Miller svelano nuovi dettagli da Spider-Man: Un Nuovo Universo

In seguito alla diffusione del primodi Spider-Man: Un Nuovo Universo , il duo di sceneggiatori e produttori,, ha continuato a fornire dettagli su questa nuova avventura animata della

Dopo aver confermato che il film, ovviamente, sarà scollegato dal Marvel Cinematic Universe, il duo ha fornito dei nuovi dettagli riguardo questo atteso Spider-Man: Un Nuovo Universo: "Volevamo fare una storia su Miles. E quando sono venuti da noi, ci è sembrata una straordinaria opportunità di raccontare una storia differente su Spider-Man. L'idea più eccitante del film è che chiunque può indossare quella maschera. Sembra una grossa opportunità di sovvertire le vostre aspettative di come pensate un film su Spider-Man debba essere".

"E, soprattutto, la più grande opportunità è farlo in animazione" spiega Chris Miller "Nessuno ha mai fatto un film di supereroi che ha il look del fumetto, quindi è una doppia opportunità!".

"Sai che quando prendi in mano una proprietà come Spider-Man puoi giocare sul sicuro oppure prenderla come chance per fare qualcosa di differente" spiega Phil Lord "E la cosa che più volevamo è prendere questa proprietà come opportunità per provare delle cose nuove".

I due hanno poi stuzzicato i fan riguardo la presenza di altri personaggi nel film, oltre a Miles Morales (tra cui Peter Parker che appare addirittura nel trailer): "Direi che questo è un film su Miles. E' il protagonista, ma c'è un universo molto vasto là fuori e ci sono tante opportunità, e la pellicola lo sa.".

Spider-Man: Un Nuovo Universo è atteso per Natale 2018.