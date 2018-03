Phil Lord & Chris Miller hanno comunque ottenuto un credit per Solo: A Star Wars Story

Solo: A Star Wars Story , spin-off della saga di Guerre Stellari incentrata sul personaggio di, debutterà nei cinema di tutto il mondo a fine maggio, nonostante tutti i problemi dietro le quinte.

Come ormai saprete, infatti, la Lucasfilm ha licenziato, dopo mesi di riprese, i due registi di Solo: A Star Wars Story, il duo formato da Phil Lord & Chris Miller, affidando la regia successivamente a Ron Howard, incaricato di finire la pellicola.

Un licenziamento non proprio 'felice', con i due accusati - stando ai rumor - di aver più volte litigato con Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, per via del loro metodo di lavoro, basato molto sull'improvvisazione comica e meno sul seguire alla lettera la sceneggiatura.

Dopo mesi dall'accaduto, però, i due hanno confermato a Variety di aver concordato un credit nella pellicola. I due saranno accreditati come produttori esecutivi della pellicola, un credit concordato dopo la richiesta della Lucasfilm. "Siamo molto orgogliosi del nostro contributo alla pellicola" hanno spiegato a Variety i due registi "Alla luce delle divergenze creative, abbiamo accettato di essere produttori esecutivi del film".

I due non avranno finito di girare la pellicola ma sembra che l'ascia di guerra sia stata almeno apparentemente sepolta. L'appuntamento per tutti i fan di Han Solo è per fine maggio.