PGA Awards 2024, le nomination: sono questi i film che saranno candidati agli Oscar?

Dopo la sorpresa del miglior film della NSFC, in queste ore i PGA Awards hanno annunciato le nomination per l'edizione 2024, anticipando probabilmente quelli che saranno i dieci film nominati agli Oscar 2024 nella categoria miglior film.

I titoli che si ripetono per le nomination dei PGA Awards sono sempre gli stessi, con la gara agli Oscar che inizia a restringersi ai soliti noti come Barbie, Oppenheimer, Povere creature e Killers of the flower moon, ma va notata anche la presenza di due titoli internazionali come Anatomy of a Fall di Justine Triet e The Zone of Interest di Jonathan Glazer - è la prima volta che due titoli internazionali sono stati nominati dalla gilda.

Da quando l'Academy ha ampliato la sua lista dei migliori film da cinque a dieci candidati nel 2009, la PGA ha ottenuto una media di otto dei suoi dieci candidati che si sono tradotti in una candidatura all'Oscar come miglior film. Tuttavia, l’anno scorso ne abbiamo visti solo sette, con Black Panther: Wakanda Forever, Glass Onion: A Knives Out Story e The Whale nominati dalla PGA ma non dagli Oscar, dove furono rimpiazzati da All Quiet on the Western Front, Triangle of Sadness e Women Talking.

MIGLIOR FILM

“American Fiction” (MGM)

“Anatomy of a Fall” (Neon)

“Barbie” (Warner Bros.)

“The Holdovers” (Focus Features)

“Killers of the Flower Moon” (Apple Original Films/Paramount Pictures)

“Maestro” (Netflix)

“Oppenheimer” (Universal Pictures)

“Past Lives” (A24)

“Poor Things” (Searchlight Pictures)

“The Zone of Interest” (A24)

MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE

“The Boy and the Heron” (GKids)

“Elemental” (Pixar)

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” (Sony Pictures)

“The Super Mario Bros. Movie” (Illumination/Universal Pictures)

“Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” (Paramount Pictures)



Per altri contenuti recuperate le nomination ai SAG AWARDS 2024.