PGA Awards, vanno forti i candidati sequel: Avatar, Top Gun, Glass Onion e Black Panther!

Il 2022 è stato l'anno dei grandi blockbuster e alcuni di questi si sono dimostrati dei sequel addirittura migliori degli originali. Ora gli imminenti Producers Guild of America Awards, che precedono gli Oscar, li premiano con generose candidature. Spiccano The Way Of Water, Maverick, Wakanda Forever e Glass Onion.

Al fianco delle numerose premiazioni leggermente più "elitarie" per quanto riguarda i titoli blockbuster, d’animazione e generalmente dedicati al grande pubblico, il Producers Guild of America dà invece spazio, quest’anno più che mai, ai campioni d’incasso del 2022. Ma anche a titoli più autoriali capaci comunque di far breccia nel grande pubblico. Guidano la sezione principale degli Awards dedicati specificatamente ai professionisti della produzione, infatti, anche Everything Everywhere Al At Once dei Daniels e The Whale di Darren Aronofsky: potete trovare qui la nostra recensione del film con Brendan Fraser.

Nel campo dell’animazione invece, volano alto sia la perla di cinema indipendente di A24, il misto animazione e live-action Marcel the Shell With Shoes On. Ma anche quello che è stato definito da più parti un vero capolavoro della stop-motion, nonché apparso fra i migliori film dell’anno nella gran parte delle classifiche: stiamo ovviamente parlando del film di Guillermo Del Toro e potete trovare qui la nostra recensione del suo Pinocchio. Per il resto, lo ribadiamo, spiccano alcuni dei migliori incassi dell’anno, tutti sequel: Avatar: La via dell’acqua, Top Gun: Maverick, Black Panther: Wakanda Forever e Glass Onion: Knives Out. Le premiazioni si terranno il 25 febbraio, di seguito tutti I candidati:

Premio Darryl F. Zanuck miglior live-action per la sala

Avatar: La via dell’acqua (20th Century Studios)

Gli spiriti dell’isola (Searchlight Pictures)

Black Panther: Wakanda Forever (Marvel Studios)

Elvis (Warner Bros.)

Everything Everywhere All At Once (A24)

The Fabelmans (Universal Pictures)

Glass Onion: Knives Out (Netflix)

Tár (Focus Features)

Top Gun: Maverick (Paramount Pictures)

The Whale (A24)

Miglior film d’animazione per la sala

Pinocchio di Guillermo del Toro (Netflix)

Marcel the Shell with Shoes On (A24)

Minions: Come Gru diventa cattivissimo (Illumination)

Il gatto con gli stivali: L’ultimo desiderio (DreamWorks Animation)

Red (Pixar)

Premio Norman Felton miglior serie drammatica

Andor (Disney+)

Better Call Saul (AMC)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

The White Lotus (HBO)

Premio Danny Thomas miglior serie comedy

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO)

The Bear (FX)

Hacks (HBO Max)

Only Murders in the Building (Hulu)

Premio David L. Wolper Award migliore miniserie o antologica

Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

The Dropout (Hulu)

Inventing Anna (Netflix)

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Pam & Tommy (Hulu)

Miglior live-action per lo streaming

Fire Island (Hulu)

Hocus Pocus 2 (Disney+)

Pinocchio (Disney+)

Prey (Hulu)

Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)

Miglior documentario per la televisione

30 for 30 (ESPN)

60 Minutes (CBS)

George Carlin’s American Dream (HBO)

Lucy and Desi (Amazon Prime Video)

Stanley Tucci: Searching for Italy (CNN)

Miglior varietà, talk show, stand-up comedy o diretta d’intrattenimento

The Daily Show con Trevor Noah (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

The Late Show con Stephen Colbert (CBS)

Saturday Night Live (NBC)

Miglior reality o talent show