'Di nuovo quel pezzo di mer*a', la storia della faida tra John Wayne e Clint Eastwood

È stato recentemente annunciato il nuovo film di Clint Eastwood. Lo storico regista americano, nonostante l’età di 93 anni, non sembra aver perso la voglia di realizzare film.

La carriera di Clint prosegue da ben 50 anni tra recitazione e regia. La star hollywoodiana è principalmente ricordata per la sua presenza in famosissimi film western, in particolare quelli realizzati con Sergio Leone. Un altro attore divenuto estremamente famoso nell’ambito western è John Wayne. I due non hanno ufficialmente mai collaborato, anche se risulta che il buon Clint abbia effettivamente provato a convincere Wayne a lavorare con lui.

John Wayne non ha mai apprezzato la crescita hollywoodiana di Clint Eastwood, sentendo addirittura la sua posizione di star del western minacciata. Così, mentre la coppia avrebbe potuto rappresentare assieme la vecchia guardia e il nuovo volto di Hollywood, Wayne diede origine a una faida fuori dallo schermo.

La rivalità off-screen dei due si sarebbe potuta risolvere in maniera amichevole. Tuttavia, John Wayne decise di cestinare questa possibilità dopo aver trasformato la sottile faida in inimicizia personale. Nel 1973, Eastwood inviò a Wayne un copione per un nuovo progetto, The Hostiles, che l'attore premio Oscar avrebbe dovuto interpretare. Tuttavia, il compianto attore rifiutò di proposito il ruolo.

Rispedendo al mittente la sceneggiatura con una lettera personale che illustrava le ragioni del suo rifiuto, insieme ad alcune aspre critiche riguardanti l'interpretazione di Eastwood in High Plains Drifter, John Wayne aveva deliberatamente oltrepassato il limite. Nonostante ciò, senza perdere le speranze, Clint Eastwood inviò una versione rimaneggiata del copione, che Wayne si limitò a gettare via dicendo: "Di nuovo questo pezzo di me*da".

Sfortunatamente non abbiamo mai avuto il privilegio di vedere i due giganti del Western assieme sul maxischermo. In compenso, speriamo di vedere presto la nuova opera di Clint, dal titolo Juror #2 (Qui potrete trovare tutti i dettagli su Juror #2) al cinema.