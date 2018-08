Peyton Reed vorrebbe che Wasp diventasse la leader di un gruppo di Avengers al femminile

Ant-Man and the Wasp è finalmente uscito anche nelle sale italiane tre giorni fa, e mentre continua la sua corsa al boxoffice mondiale quest'oggi il regista Peyton Reed ha avuto modo di tornare a parlare del film e del personaggio di Hope van Dyne aka The Wasp, elogiandola e proponendo un'interessante idea per il futuro del MCU.

Tempo fa, in un'intervista, Evangeline Lilly, interprete di Hope, aveva dichiarato di non essere interessata in un solo movie dedicato a Wasp, ma di essere assolutamente aperta all'idea di un team up al femminile in stile Avengers.

L'Huffington Post, così, intervistando Peyton Reed, ha avuto modo di interrogarlo su questa eventualità, cioè di vedere al cinema un team up al femminile. La domanda è arrivata dopo che la stessa Lilly aveva dichiarato che a capo del potenziale gruppo dovrebbe esserci Captain Marvel, più volte descritta come una delle nuove leader dei Vendicatori tutti (nonché uno dei super più potenti di sempre), ma Reed ha una diversa opinione sulla faccenda.



Spiega infatti il regista: "Mi piacerebbe vedere Wasp gestire le cose. Amerei vederla come leader di questo gruppo di Vendicatrici. So che Evangeline ha citato Captain Marvel per questo ruolo, ma questo perché ha al suo interno la parola "capitano". Io invece credo che Hope sia una leader molto risoluta e tattica, oltre ad essere una brillante scienziata. Potrebbe benissimo guidare lei i Vendicatori, teoricamente".