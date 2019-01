Peyton Reed torna a parlare del suo Fantastici Quattro mai realizzato

Quando la Fox stava sviluppando un film dedicato ai Fantastici Quattro nei primi anni 2000, lo studio ingaggiò Peyton Reed, un fan sfegatato dei fumetti della Marvel, per tentare di portarli sul grande schermo.

Un tentativo non riuscito visto che, la versione di Peyton Reed non vide mai la luce. Intervistato a riguardo, il filmaker è tornato di nuovo a parlare del progetto, paragonandolo al musical Tutti per Uno (A Hard Day's Night) dei Beatles.

"L'ho sviluppato per circa un anno e abbiamo attraversato alcune modifiche e vari sceneggiatori ma, sì, una delle grosse idee del film era questa ambientazione anni '60 che ricordava molto da vicino il musical Tutti per Uno dei Beatles, e non dovevamo nemmeno raccontare le loro origini" afferma il filmaker "Era del tipo, ti ritrovi a Manhattan e loro sono già lì. Era un'idea davvero eccitante. Ma a quel tempo... stiamo parlando del 2002 o del 2003, un periodo pre-Marvel Cinematic Universe... mi è sembrato che la Fox non volesse farlo".

Questo progetto dedicato ai Fantastici Quattro, secondo Reed, non vide la luce perché "sembrava che la Fox volesse fare quasi un b-movie da questo fumetto. Quindi ho deciso di abbandonare il progetto". Reed ha poi diretto ben due film ispirati ai fumetti Marvel ovvero Ant-Man ed il recente Ant-Man and the Wasp.