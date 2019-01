Peyton Reed stuzzica i fan riguardo gli easter egg di Ant-Man and the Wasp

Ant-Man and the Wasp, uscito la scorsa estate nei cinema italiani, contiene degli easter egg nascosti per stessa ammissione dei filmaker, ed ora il regista Peyton Reed suggerisce ai fan dove guardare per scovarli.

Nel corso di una nuova intervista, il regista Peyton Reed ha parlato degli easter egg di Ant-Man and the Wasp, suggerendo ai fan in quali scene poterli trovare.

"Credo ci siano un paio di easter egg non ancora menzionati" ha spiegato il filmaker nel corso della sua intervista "Voglio dire, le persone hanno, certamente, visto le piccole cose: tipo quelle che sembrano delle civiltà all'interno del Regno Quantico. O hanno visto quelle batterie Duracell gigantesche. Ma ci sono anche dei dettagli nel laboratorio minuscolo di Hank Pym, soprattutto quegli oggetti che usa. Molte di queste cose le troverete nel laboratorio di Hank. E ci sono un paio di cosette anche nella X-Coin, nella compagnia di Luis. Ce ne sono anche un paio lì".

Insomma, Reed afferma che i fan hanno passato troppo tempo a cercare easter egg e particolari nel Regno Quantico tralasciando il resto del film che, a quanto pare, include qualcosa ancora non scovato ufficialmente. Buona caccia a tutti!