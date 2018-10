Peyton Reed parla di Ant-Man 3 e del futuro del Regno Quantico

Ant-Man and the Wasp è stato l'ultimo film dei Marvel Studios ad uscire quest'anno e, entro la fine del 2018, dovremmo vederlo approdare in Italia anche in edizione home video.

Per ora un Ant-Man 3 ancora non è stato annunciato ma, nel corso di una recente intervista, il regista Peyton Reed ha affermato che gli piacerebbe vederlo realizzato: "Beh, spero di poterne girare un terzo. Sono completamente sincero quando vi dico che ancora non so nulla, perché so che fino al prossimo Avengers ogni cosa è pianificata nei minimi dettagli. Chiaramente, quando abbiamo scritto e girato Ant-Man and the Wasp, abbiamo incluso delle cose che speriamo di vedere nel prossimo in futuro. Abbiamo parlato molto degli archi narrativi futuri di questi personaggi e dove vorremmo vederli. Quindi spero di poter girare un terzo, veramente. Sono innamorato di questi personaggi e credo fermamente ci siano altre storie da narrare con loro protagonisti".

Il filmaker ha poi stuzzicato sull'importanza del Regno Quantico per l'intero Marvel Cinematic Universe: "E' una cosa che prendiamo sul serio. Senza poter aggiungere molto posso dirvi che c'è molto di più da esplorare nel Regno Quantico e in Ant-Man and the Wasp, anche per via della storia, abbiamo potuto solo accennare al tutto. La risposta è che sì, vorremmo vedere di più del Regno Quantico. E' una parte cosi importante dell'Universo a fumetti della Marvel che mi piacerebbe vederlo trasposto nel Marvel Cinematic Universe. Mi piacerebbe anche essere coinvolto.".