Peyton Reed fornisce i primi dettagli sul prossimo Ant-Man and the Wasp

Ed in attesa di vedere un primo trailer da quello che i rumor hanno descritto come una possibile commedia d'azione romantica della Marvel , il regista Peyton Reed ha fornito alcuni primi dettagli sui personaggi principali che vedremo nel sequel ad Empire Magazine.

Dopo svariati mesi di riprese - che ci hanno mostrato tante foto e video dal set -, Ant-Man and the Wasp , sequel del divertente cinecomic deidel 2015, la realizzazione del film è parzialmente terminata.

Altri contenuti per Ant-Man and the Wasp