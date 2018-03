Peyton Reed conferma: "Ant-Man and the Wasp non sarà una commedia romantica"

Dopo l'atteso, il secondo cinefumetto targatoin arrivo quest'anno sarà Ant-Man and the Wasp , diretto dal registacon protagonistied

Parlando di Ant-Man and the Wasp in una nuova intervista con Empire, il regista Peyton Reed ha spiegato: "Per me era importante - in questo film chiamato Ant-Man and the Wasp - che lei non fosse un personaggio di supporto. E' uno dei personaggi principali. Diventerà un'eroina a tutti gli effetti. Insieme a Susan Storm dei Fantastici Quattro, Wasp è stata una delle prime supereroine della Marvel nei fumetti. Quindi sento una certa responsabilità nei suoi confronti".

Reed svela ad Empire cosa, secondo lui, renderà differente questo cinefumetto dagli altri sequel Marvel Studios: "Questo esplorerà le differenti generazioni di Ant-Man e di Wasp. Penso che sia una cosa interessante che non abbiamo mai visto in un film della Marvel".

Un rumor di qualche settimana fa descriveva Ant-Man and the Wasp come una commedia romantica, ma Reed ha deciso di smentire questa affermazione: "Non è una commedia romantica. L'idea potrebbe entrare nella testa di Hope: ha bisogno di Scott Lang nella sua vita?".

Ant-Man and the Wasp debutterà nei cinema statunitensi a luglio. In Italia arriverà soltanto ad agosto.