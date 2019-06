Pets 2 debutta al primo posto negli Stati Uniti in uno dei peggiori week-end dell'anno

Gli analisti lo hanno definito un "week-end sotto le aspettative dell'industria hollywoodiana", con numeri inferiori rispetto ai fine settimana precedenti: è però Pets 2 ad emergere, conquistandosi il primo posto della classifica superando la concorrenza dell'altra new-entry, X-Men: Dark Phoenix.

Al film d'animazione della Illumination sono bastati infatti appena $47,1 milioni da 4.561 schermi e un'apertura globale di $97 milioni da 21 mercati esteri per guadagnarsi il primo posto, incassando in entrambi i casi (domestico - internazionale) meno rispetto al primo capitolo della saga, uscito nel 2016 ($50 milioni negli USA, $104,3 nel resto del mondo).

Si tratta di alcune delle cifre più basse registrate dallo studio d'animazione: solo Hop nel 2011 e Sing nel 2016 hanno fatto peggio, rispettivamente con $37,5 milioni di dollari e $35 milioni di dollari. Con Toy Story 4 praticamente alle porte e pronto a cannibalizzare il botteghino per il reparto animazione e non, è improbabile che Pets 2 riuscirà ad incrementare significativamente i propri numeri, nonostante un A- su CinemaScore e una valutazione 4.5 su Postrak.

Il film ha comunque già superato il proprio budget di produzione ($80 milioni) e potrebbe riuscire a superare gli incassi nazionali di Dragon Trainer 3: soprattutto, Pets 2 ha avuto il merito di contribuire al totale complessivo del fine settimana con un 37% rispetto allo stesso fine settimana del 2018.

Dark Phoenix è invece al secondo posto con $33 milioni, l'apertura più bassa per il franchise con un 38% in meno rispetto alla precedente (Wolverine - L'Immortale, con $53 milioni). Al terzo posto Aladdin, che aggiunge altri $24 milioni al suo totale domestico, ora fisso a $234 milioni. Chiudono la top five Godzilla: King of the Monsters ($15 milioni per un totale di $78 milioni in dieci giorni) e Rocketman, con $11 milioni (totale a $50 in dieci giorni).

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al trailer di Pets 2 e alle cifre del box office di Avengers: Endgame, ora a meno di 60 milioni dal record di Avatar.