Il petroliere di Paul Thomas Anderson è davvero il film del secolo?

Stasera in tv su La7 a partire dalle 21:15 torna Il petroliere di Paul Thomas Anderson, dramma simbolico con protagonisti Daniel Day Lewis e Paul Dano che, uscito nel 2008, si è conquistato negli anni l'appellativo di film del secolo.

O, per lo meno, uno dei tre film del secolo: la sfida è solitamente ristretta a tre film, che nel 2016, grazie alla BBC, sono stati individuati, separati, elencati al termine di un sondaggio portato avanti da 177 critici cinematografici e 36 paesi diversi. Lo scopo è stato quello di individuare il più grande film del XXI secolo tra quelli distribuiti in sala tra il 2000 e il 2015, e le prime tre posizioni hanno visto trionfare Il petroliere - che si è guadagnato il terzo posto in classifica - In the mood for love di Wong Kar-wai (al secondo) e Mulholland Drive di David Lynch (al primo posto).

Nei cinque anni successivi a quel sondaggio, però, l'opera di PT Anderson ha pian piano scalato le due posizioni che gli rimanevo accumulando altri punti: ad esempio la rivista del British Film Institute Sight & Sound l'ha indicato nuovamente fra i trenta film chiave del primo decennio del XXI secolo (questa volta non una classifica, ma una lista) mentre nel 2019 un'altra rivista britannica, il Guardian, l'ha classificato come il miglior film uscito nel nuovo millennio. Qualche mese fa lo stesso Paul Thomas Anderson ha commentato la classifica, dicendosi orgoglioso del risultato.

Insomma, se non lo avete mai visto questa sera potrete finalmente rimediare.

Per altre letture: Everycult su Vizio di forma