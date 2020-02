La petizione per cacciare Amber Heard da Aquaman 2 raggiunge 140.000 firme

Che Amber Heard non fosse molto simpatica ai fan di Johnny Depp lo si era capito già da tempo: gli ultimi risvolti delle turbolente vicende private delle due star di Hollywood, però, hanno aizzato ulteriormente coloro che non vorrebbero far tornare l'attrice in Aquaman 2.

La diatriba tra Depp e Heard va avanti ormai da tempo, con l'attrice che tempo fa era arrivata addirittura a chiedere una perizia psichiatrica per l'ex-marito. Proprio in quel frangente i fan di Depp scesero sul piede di guerra, lanciando una petizione per chiedere di rimuovere Amber Heard dal cast di Aquaman 2.

Le ultime novità, però, hanno dato una spinta decisiva alla cosa: è notizia degli ultimi giorni, infatti, quella secondo cui sarebbe stata Amber Heard ad aggredire fisicamente Depp nel corso della loro relazione. Fatto, questo, che non è passato inosservato e che ha fatto sì che la suddetta petizione, che già aveva raggiunto abbastanza agevolmente le 40.000 firme, sia praticamente schizzata a quasi 150.000 firme!

Come sempre in questi casi, comunque, è davvero difficile che la cosa porti all'effettiva rimozione dell'attrice dal cast: certo è, però, che la simpatia dei fan per Amber Heard sembra davvero ai minimi storici. Chi certamente non rischia il posto è invece, ovviamente, Jason Momoa: l'attore ha già assicurato che Aquaman 2 sarà incredibile.