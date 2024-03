Peter Weir si ritira dal mondo del cinema: 'Non ho più energie'

Picnic ad Hanging Rock, The Truman Show, L'attimo fuggente, Master & Commander: si tratta soltanto di alcune opere dirette da Peter Weir ed entrate di diritto nella storia della settima arte. A distanza di 15 anni da The Way Back, Peter Weir ribadisce la sua decisione di ritirarsi dalle scene.

Nel 2023, Peter Weir ha ricevuto un Oscar onorario e proprio a ridosso della cerimonia aveva tirato le somme, rivolgendosi al Sydney Morning Herald: "Per i registi, come per i vulcani, esistono tre fasi principali: attiva, dormiente, estinta. Penso di aver raggiunto quest'ultima! Un'altra generazione è là fuori a gridare "azione!" e "taglia!" e io gli auguro buona fortuna", aveva detto il cineasta.

A dire il vero, nel 2022, Ethan Hawke aveva parlato del ritiro di Peter Weir, cercando di indagarne le motivazioni. Come sappiamo, l'attore ha preso parte ad una delle opere del regista più amate in assoluto dal pubblico: L'attimo fuggente. Ospite d'onore al Festival de la Cinémathèque di Parigi, Peter Weir ha ricevuto la canonica domanda sulla sua lunga assenza dal cinema, cui lui ha risposto senza girarci troppo intorno: "Io sono in pensione. Perché ho smesso di fare cinema? Perché, molto semplicemente, non ho più energia".



L'ultimo film a cui Peter Weir avrebbe dovuto partecipare era "Shantaram", con protagonista Johnny Depp. Il progetto è poi naufragato per "divergenze creative", restando poi in sospeso senza essere mai realizzato. Non ci resta, quindi, che goderci le opere senza tempo di questo straordinario autore e ascoltare le sue preziose parole nelle occasioni pubbliche: sempre con la dovuta dose di nostalgia ma senza troppi rimpianti, accettando questa scelta legittima di voltare pagina. Peter Weir compirà 80 anni il prossimo agosto e risiede attualmente in Australia, suo paese natale.

