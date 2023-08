Peter Weir compie 79 anni: 'L'Attimo Fuggente? Obbligai i ragazzi a vivere insieme'

Peter Weir ci ha regalato più di uno dei momenti più iconici del cinema degli ultimi 40 anni, da L'Attimo Fuggente a The Truman Show: il regista, che oggi compie 79 anni, ci ha spesso messo del suo adottando anche sistemi tutt'altro che ortodossi per tirare fuori il meglio dai suoi attori, come nel caso del celebre film con Robin Williams.

"Quando accettai, chiamai subito Robin Williams perché mi piaceva e volevo lavorare con lui. Passando del tempo insieme capii che, dietro la maschera, c'era un uomo profondo. Quando c'era gente era un attore, ma quando eravamo soli era un'altra persona. Voleva imparare, non sapeva molto dei drammi, sapeva tutto della comicità. Fu un piacere vederlo all'opera: dovevo solo chiedergli di essere più o meno divertente" ebbe a dire Weir parlando della decisione di accettare la regia de L'Attimo Fuggente.

Sempre parlando del film che ci presentò una particolare interpretazione del Carpe Diem, il regista ricordò quindi di aver imposto una condizione ai suoi attori: "Dopo i vari provini obbligai i ragazzi a vivere insieme: prima delle riprese e per tutta la lavorazione del film, per creare un vero e proprio legame di amicizia. Decisi anche di girare il film in sequenza così da sviluppare al meglio le relazioni fra loro e quella verso il professore. Diedi loro film, libri e dischi degli anni '50 per farli immedesimare nell'epoca. Alla fine il legame fra loro fu tale che molti ancora oggi sono amici e si frequentano". Ne sarà valsa la pena? Noi crediamo proprio di sì!