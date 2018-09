Peter Sellers nel poster ufficiale della 13° Edizione della Festa del Cinema di Roma

Interprete dell'inetto ispettore Jacques Clouseau ne La Pantera Rosa, eccentrico Dottor Stranamore nell'omonimo capolavoro di Stanley Kubrick e persino James Bond nel film fuori canone Casino Royale, il grande Peter Sellers è quest'anno il volto della Festa del Cinema di Roma, giunta alla sua 13° e attesa edizione.

Sellers è stato un attore apprezzato per la sua poliedricità, capace di straordinaria comicità, brillante imprevedibilità ed eccellenti interpretazioni drammatiche. Antonio Monda, direttore artistico della Festa, e il suo team lo hanno così scelto per rappresentare la nuova edizione del festival capitolino, immortalandolo in un poster minimalista con sfondo nero nel suo ruolo più iconico, quello del già citato ispettore Clouseau.



Lo scatto utilizzato è quello di Terry O'Neill, celebre in tutto il mondo per aver immortalato diversi star quali i Beatles o la famiglia reale britannica. Nella foto, Sellers è colto di sorpresa da O'Neill, che ne immortale così tutta l'ironia e lo stupore. È come se l'ispettore puntasse dritto al pubblico e volesse renderlo protagonista della sua attenzione, del suo sguardo, rappresentando così perfettamente l'intento che ormai da anni la Festa del Cinema persegue: mettere lo spettatore al centro dell'evento.



Lo stesso Monda ha spiegato: "Sin dal mio primo anno, ho voluto caratterizzare la mia direzione artistica con manifesti che dessero un segno di eleganza, raffinatezza e leggerezza. Quest'anno sono felici di aggiungere anche l'ironia, e Peter Sellers, in questo, è stato un maestro. Non solo un genio comico, ma attore grandissimo e versatile, come dimostrano le sue magnifiche interpretazioni per maestri diversissimi quali Stanley Kubrick, Vittorio De Sica o Blake Edwards".



Peter Sellers sarà anche protagonista di una retrospettiva a lui dedicata e curata da Mario Sesti, realizzata in collaborazione con l'ambasciata britannica e il British Council. La 13° Edizione della Festa del Cinema di Roma è in programma nella Capitale dal 18 al 28 ottobre prossimi.



Il programma deve ancora essere annunciato, ma tra gli ospiti ci sarà anche Martin Scorsese.