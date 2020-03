Peter Sarsgaard sul suo ruolo in The Batman: 'Sono un tipo abbastanza sgradevole'

Qualche mese fa era stato comunicato che Peter Sarsgaard si sarebbe aggiunto al cast di The Batman nel ruolo del procurature distrettuale Gil Colson (e non Harvey Dent). Ora l'attore racconta qualcosa in più sul suo personaggio.

Ospite al The Late Show with Stephen Colbert, Peter Sarsgaard (Jarhead, L'Inventore di Fa

vole) non ha certo potuto evitare di parlare del suo prossimo ruolo cinematografico, il personaggio originale creato appositamente per la versione della storia dell'Uomo Pipistrello interpretato da Robert Pattinson nel film di Matt Reeves.

"[Gil Colson] è un procuratore distrettuale, e sono fondamentalmente... Un politico che ha qualche difficoltà nel dire la verità" annuncia l'attore, mentre in studio la reazione è piuttosto consapevole "Oh, che idea innovativa!" scherza Colbert nel video che potete vedere anche in calce alla notizia.

Sarsgaard continua poi ribadendo quanto sgradevole sarà il suo personaggio quando il conduttore gli chiede chi potrebbero preferire i suoi figli, se Colson o Rachel (il personaggio interpretato dalla moglie, Maggie Gyllenhaal, ne Il Cavaliere Oscuro): "Sono davvero una persona spiacevole... [Colson]Non è un tipo simpatico o gentile".

The Batman uscirà nelle sale americane a giugno del 2021. Nel cast del film anche Colin Farrell, Andy Serkis, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, John Turturro e Paul Dano.