Peter Sarsgaard sul Batman di Robert Pattinson: 'sarà brutale e perverso'

"Gotico o non gotico?" se mai vi siete fatti questa domanda a proposito dell'Uomo Pipistrello la risposta è solo una: ASSOLUTAMENTE gotico. A rassicurare i fan di tutto il mondo, che aspettano col fiato sospeso aggiornamenti sulla pellicola di Matt Reeves, stavolta è Peter Sarsgaard. E non è l'unico.

Dopo l'approccio da action movie ricco di colpi di scena di Christopher Nolan, il paladino di Gotham sembra ritornerà alle origini cupe e dense di chiaroscuri dei fumetti e, stando ai dettagli che continuano ad emergere, la trasposizione con Robert Pattinson potrebbe essere quella più fedele alle pagine inchiostrate da Frank Miller e David Mazzucchelli nel Batman: Anno Uno del 1987.

"In un certo senso sarà molto viscerale e brutale", ha detto Sarsgaard commentando il tono di The Batman, "Questo è quello che mi trasmette il progetto: ha una forza pura, una forte emotività ed è assolutamente senza filtri".

Similmente Pattinson aveva definito la pellicola "folle e perversa" e stando ai suoi ultimi ruoli in The Lighthouse, Cosmopolis e High Life la scelta di scritturarlo come protagonista sembrerebbe aggiungere un altro mattone sulla strada dell'imprevedibilità (talvolta) viscerale sui cui l'attore si è da tempo incamminato.

Solo qualche giorno fa abbiamo avuto la conferma del ruolo di Jayme Lawson e Peter Sarsgaard, il quale si è detto entusiasta del suo ruolo da Harvey Dent.