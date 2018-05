Peter Rabbit: la Sony è ufficialmente al lavoro sul sequel

Dopo l’incredibile successo commerciale del primo capitolo che utilizzava un mix di animazione e live-action, la Sony Pictures Animation è ufficialmente al lavoro sul sequel di Peter Rabbit.

Il primo film dedicato a Peter Rabbit è stato scritto e diretto da Will Gluck (Easy Girl, Amici di letto) e vedeva nel cast di doppiatori originali anche Margot Robbie, Daisy Ridley, Elizabeth Debicki e Sia, mentre i protagonisti che recitavano in live-action erano Domhnall Gleeson, Rose Byrne e Sam Neill.

Il film, che è uscito nelle sale italiane lo scorso 22 marzo, ha segnato anche la seconda collaborazione tra Gleeson e la Robbie dopo il commovente Vi presento Christopher Robin, dove i due hanno entrambi condiviso il set in carne e ossa.

Will Gluck tornerà a scrivere e dirigere il sequel, che ha una d’uscita ufficiale fissata per il 7 febbraio 2020 negli Stati Uniti e per il 27 marzo successivo nel Regno Unito. Nessuna notizia, invece, su un possibile ritorno del cast originale.

Di seguito potete leggere la sinossi ufficiale del primo Peter Rabbit, che ha incassato nel mondo la cifra di 320 milioni di dollari, superando gli incassi di Paddington 2 (fermatosi a 225 milioni), franchise animato con tematiche molto simili e quindi diretto avversario.

Sinossi: Peter Rabbit, l'eroe dispettoso e audace che ha affascinato intere generazioni di lettori, ora è il protagonista di una grintosa e irriverente commedia di ambientazione contemporanea. Nel film l’ostilità tra Peter e Mr. McGregor (Domhnall Gleeson) si intensifica più che mai, quando arrivano a contendersi l’affetto della loro vicina di casa, una ragazza adorabile e amante degli animali (Rose Byrne).