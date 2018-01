Peter Rabbit: nuova featurette per il film animato con James Corden e Margot Robbie

Columbia Pictures e Sony Pictures Animation hanno diffuso in streaming una nuova featurette internazionale di, in arrivo a febbraio negli States e a marzo in Italia.

Il nuovo film animato in CGI è diretto da Will Gluck e vedrà nel cast di doppiatori James Corden e Margot Robbie.

Dopo aver appassionato intere generazioni di lettori, adesso Peter Rabbit sbarca al cinema nella sua grintosa commedia. Nel film, la faida tra Peter e il signor McGregor raggiungerà un'incredibile escalation per la conquista del cuore di un dolce animaletto.

Peter Rabbit vedrà nel cast di doppiatori anche Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Elizabeth Debicki e Daisy Ridley, rispettivamente nei panni di McGregor, l'amante, Mopsy e Cottontail, per un'uscita prevista nelle sale americane il 9 febbraio 2018.

Il film segna la seconda collaborazione consecutiva tra la Robbie e Gleeson, i due infatti hanno condiviso lo schermo - stavolta in carne ed ossa - per il biopic Vi presento Christopher Robin.

