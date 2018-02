Peter Rabbit, Nicola Savino parla della sua esperienza di doppiaggio nel nuovo video

Laha rilasciato quest'oggi online un nuovo video dedicato a Peter Rabbit , trasposizione basata sulla seriea sua volta tratta dal famoso e amato racconto per bambini scritto da

Nel video speciale odierno vediamo così Nicola Savino parlare della sua esperienza di doppiaggio, dato che nella versione italiana presterà la sua inconfondibile voce al protagonista, invece doppiato in lingua originale dal simpatico James Corden.



Dopo aver entusiasmato e divertito intere generazioni di lettori, Peter Rabbit, eroe dispettoso e audace, è ora protagonista di una grintosa e irriverente commedia di ambientazione contemporanea. Nel film l’ostilità tra Peter e Mr. McGregor si intensifica più che mai, quando arrivano a contendersi l’affetto della loro vicina di casa, una ragazza adorabile e amante degli animali.



Peter Rabbit scritto e diretto da Will Gluck (Easy Girl, Amici di letto) vedrà nel cast di doppiatori originali anche Margot Robbie, Daisy Ridley, Elizabeth Debicki e Sia, mentre i protagonisti in live-action saranno Domnhall Gleeson, Rose Byrne e Sam Neill, per un'uscita nelle sale italiane prevista il prossimo 22 marzo. Il film segna anche la seconda collaborazione tra Gleeson e la Robbie dopo il commovente Vi presento Christopher Robin, dove i due hanno entrambi condiviso il set in carne e ossa.