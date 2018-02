Peter Rabbit: alcuni vorrebbero boicottare il film per "insensibilità"

Il live-action dipotrebbe non essere troppo allettante per alcuni, a causa di una controversia che si è creata dopo che alcuni spettatori hanno visto il nuovo film Sony nel week end d'apertura.

Il film, che ha guadagnato poco più di 25 milioni di dollari al botteghino questo fine settimana, è stato messo sotto accusa sui social media per uno scherzo sulle allergie alimentari. Molti su Twitter chiedono che il film sia boicottato per la sua insensibilità.

Nella pellicola infatti, uno dei personaggi ha una grave allergia alle more. Peter Rabbit e il suo amico scelgono di far luce su questa condizione, ricoprendolo proprio di more, pur conoscendo le sue condizioni. Come se non bastasse, la coppia di amici ha anche trovato la situazione in cui ha volutamente messo l'amico, divertente.

E dunque, moltissimi genitori che hanno visto la scena, si sono armati di computer e hanno scagliato la loro ira verso il prodotto Sony via social media, con tweet come questo:

Tom Murray ha scritto, per esempio, che "Per chi avesse, come me, figli che convivono con allergie alimentari, NON andate a vedere il nuovo film di Peter Rabbit. Trovare divertente una situazione che bullizza l'allergia di un amico (che poi necessita di una puntura), fa schifo. Vergogna Sony Pictures. #BoycottPeterRabbit."

Poi, come spesso accade, ci sono anche quelli che se la prendono meno, pur soffrendo di allergie:

Albert scrive: in risposta a @JudiTarowsky "Sono quasi morto a causa di allergia alimentare, mi è venuto uno shock anafilattico e francamente credo che la gente che se la prende per una cosa del genere (il film), sia un po' esagerata. Io sono davvero stato a un passo dalla morte e sinceramente preferirei morire per anafilassi, piuttosto che vivere in un mondo pieno di ipersensibili che pare si stia cercando di creare."

E voi, da che parte state? Peter Rabbit, in Italia, arriva il 22 marzo.