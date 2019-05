Peter si prepara a dire addio a MJ in tre nuovi spot di Spider-Man: Far From Home

Dopo che un sondaggio ha eletto Spider-Man: Far From Home il film più atteso dell'estate 2019, sono spuntanti in rete tre nuovi spot tre nuovi spot internazionali per l'atteso nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

I filmati, disponibili nel player in calce all'articolo, sono montati tutti insieme all'interno di un unico video e fanno riferimento al mercato cinese (con scritte cinesi ma in lingua inglese) e a quello brasiliano/portoghese, doppiato in portoghese.

Tutti e tre gli spot comunque sono abbelliti da spettacolari scene inedite, che includono tante nuove occhiate alla tuta nera di Spider-Man (anche nota come stealth suit) e soprattuto un confronto emotivo fra Peter Parker (Tom Holland) e Happy Hogan (Jon Favreau), nel quale il giovane supereroe, che come sappiamo dovrà riprendersi dal lutto per la perdita di Tony Stark, chiede al suo nuovo mentore di consegnare a MJ un ciondolo, nel caso in cui dovesse morire durante la sua missione. Nella scena successiva Peter e MJ si abbracciano al centro del Tower Bridge di Londra, apparentemente semidistrutto.

Cosa ne pensate dei filmati (a parte, ovviamente, il pessimo doppiaggio in portoghese?) Quali sono i vostri pensieri sulla tuta stealth e soprattutto sulla love-story fra Peter e MJ? Ditecelo come al solito nei commenti.

Per altre informazioni vi rimandiamo ai poster ufficiali di Far From Home.