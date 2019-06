Peter Parker chiamato in azione nel nuovo spot di Spider-Man: Far From Home

Manca sempre meno all’arrivo nelle sale e la campagna promozionale si fa di giorno in giorno più serrata. Arriva così un nuovo spot in vista dell’uscita di Spider-Man: Far from home, prevista per il prossimo 2 luglio.

Nel breve video, della durata di circa trenta secondi, vediamo sì alcune delle scene d’azione che ci si aspetta da un film del genere, ma anche un omaggio a Tony Stark, sacrificatosi in Avengers: Endgame. “Stark ti ha scelto” dice infatti Nick Fury (Samuel L. Jackson) a Peter Parker (Tom Holland). “Ha fatto di te un Vendicatore. Il mondo ha bisogno di te.”

Il filmato continua con Spider-Man che riflette su Iron Man. “Dovunque io vada, vedo la sua faccia” si sente in sottofondo mentre le immagini mostrano l’ormai famoso murales di Tony Stark. “Mi manca davvero”.

Dopo l’adrenalinico spot pubblicato nei giorni scorsi, questo sembra in qualche modo più intimistico e riflessivo.

Spider-Man: Far from home è diretto da Jon Watts, è il sequel di Homecoming e sarà ambientato in giro per l’Europa (tra le location ci sono Venezia, Londra e Firenze). Mentre Peter Parker è in vacanza, infatti, Nick Fury si presenta all’improvviso nel suo albergo, chiedendogli di fermare Mysterio e il suo piano per distruggere il vecchio continente.

Oltre a Tom Holland e Samuel L. Jackson, fanno parte del cast tra gli altri anche Jake Gillenhaal, Zendaya e Marisa Tomei.