Peter Pan, Yara Shahidi è Trilli in questa fan art ispirata al remake live action Disney

Nell'attesa che si completi il lavoro di casting su Peter Pan & Wendy, i fan della Disney hanno provato a immaginare quale potrebbe essere il look della giovane Yara Shahidi nei panni di Trilli, la sodale fatina alleata del protagonista. Diretto da David Lowery, questo remake in live action Disney vanta anche la presenza di Jude Law.

Su Instagram, infatti, l'utente ApexForm ha condiviso quello che per lui potrebbe essere un look ideale per la Shahidi nei panni del personaggio nato dalla penna di J.M. Barrie, in attesa di avere una prima immagine ufficiale dell'attrice di Black-ish che non arriverà tanto presto in quanto le riprese della pellicola sono ancora lontane dall'iniziare e il film non ha ancora una data d'uscita ufficiale.

Di appena 20 anni, Yara Shahidi è nota principalmente per il ruolo da protagonista, Zoey Johnson, nella sitcom Black-ish e nel suo spin-off Grown-ish, e di recente è stata anche al cinema con il film Il sole è anche una stella.

Peter Pan & Wendy sarà diretto da David Lowery, il regista de Il Drago Invisibile e The Old Man & The Gun, che sarebbe dovuto tornare al cinema quest'anno con il film The Green Knight con protagonista Dev Patel (film prodotto da A24 rinviato a causa della pandemia di coronavirus). È difficile dire quanto possa mancare all'inizio delle riprese del film, vista anche l'attuale situazione sanitaria. Ad ogni modo, Peter Pan & Wendy dovrebbe arrivare sul grande schermo, e non direttamente su Disney+, anche se non conosciamo ancora una possibile data d'uscita.

Ricordiamo che Jude Law sarà Capitan Uncino, mentre i due protagonisti del titolo, Peter Pan e Wendy, saranno interpretati rispettivamente da Alexander Molony e Ever Anderson. Il prossimo live-action Disney in programma è Crudelia, con Emma Stone.