Peter Pan & Wendy: viaggiate verso l'Isola che non c'è nel nuovo trailer ufficiale

Dopo la recente pubblicazione dei poster ufficiale di Peter Pan & Wendy, la piattaforma di streaming on demand Disney Plus ha condiviso un nuovo trailer dell'atteso remake live-action del 14esimo Classico Disney del 1953, Le avventure di Peter Pan.

Nel filmato promozionale, disponibile come sempre all'interno dell'articolo, mostra il viaggio della protagonista Wendy Darling verso la mitica Isola che non c'è, in compagnia della fatina Trilli e del giovane Peter Pan: basato sul romanzo di J. M. Barrie e sul classico d’animazione del 1953, Peter Pan & Wendy debutterà il 28 aprile in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+.

Il film è interpretato da Jude Law nei panni di Capitan Uncino (Animali fantastici - I segreti di Silente), Alexander Molony (The Reluctant Landlord), Ever Anderson (Resident Evil: The Final Chapter), Yara Shahidi (grown-ish), Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering (A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe), Jacobi Jupe, Molly Parker (House of Cards - Gli intrighi del potere), Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) e Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show). Alla regia David Lowery, co-autore della sceneggiatura insieme a Toby Halbrooks (Sir Gawain e il Cavaliere Verde): il regista e Jude Law torneranno molto presto sempre su Disney Plus grazie alla nuova serie tv di Star Wars Skeleton Crew, che avrà la star per protagonista e Lowery alla regia di un episodio.

Che cosa vi aspettate da questo nuovo remake live-action della Disney? Ditecelo nei commenti.