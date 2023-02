Peter Pan & Wendy, si torna sull'Isola che non c'è nel primo trailer ufficiale!

I bambini che non vogliono saperne di crescere troveranno sempre un posto per loro nell'Isola che non c'è: a ricordarci la strada per Neverland arriva dunque questo Peter Pan & Wendy, il live-action con cui Disney ci permetterà di vivere ancora una volta le avventure dei due protagonisti, dei fratelli Darling e dei Bambini Sperduti.

Dopo i mesi di silenzio che hanno fatto seguito al poster ufficiale di Peter Pan & Wendy, Disney ha quindi finalmente rotto gli indugi mostrandoci il primo trailer del film diretto da David Lowery (Storia di un Fantasma, Sir Gawain e il Cavaliere Verde) che vedrà Jude Law vestire i panni di Capitan Uncino.

A giudicare da quanto vediamo nel trailer, parte del film sembra guardare molto da vicino al Classico Disney del 1953: Peter Pan & Wendy non dovrebbe però essere un remake a tutti gli effetti, ma qualcosa di più simile a un nuovo adattamento in tutto e per tutto del romanzo di James Matthew Barrie; è impossibile, comunque, non notare quanto da vicino alcuni elementi ricordino il celebre film d'animazione (la scena del Big Ben e l'aspetto dei fratelli Darling, tanto per citarne alcuni).

Dopo aver dato uno sguardo al Capitan Uncino di Jude Law in alcune foto dal set, siamo dunque pronti ad imbarcarci per questa nuova avventura tra pirati, pellerossa, bambini sperduti, polvere di fata e, ovviamente, ragazzi che non vogliono crescere. Curiosi? Diteci la vostra nei commenti!