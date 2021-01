Peter Pan & Wendy, svelato l'attore che interpreterà il celebre Spugna!

Dopo il teaser pubblicato nelle scorse settimane, il remake live-action intitolato Peter Pan & Wendy continua a dare forma alla sua ciurma e adesso il Capitan Uncino interpretato da Jude Law ha trovato anche il suo fedele nostromo Spugna.

The Wrap riporta infatti che l'attore comico Jim Gaffigan ha firmato per l'adattamento live-action della Disney di Peter Pan e vestirà i panni dell'iconico Spugna. L'attore 54enne si unisce a un cast che include il due volte candidato all'Oscar Jude Law nei panni del famigerato Capitan Uncino, la star di Black-ish e Grown-ish Yara Shahidi nei panni di Trilli e gli esordienti Alexander Molony e Ever Anderson, quest'ultima figlia della star d'azione Milla Jovovich.

La giovane attrice aveva debuttato nel 2016 interpretando una versione più giovane del personaggio di sua madre nel film horror action Resident Evil: The Final Chapter, e presto la rivedremo nell'attesissimo Black Widow dei Marvel Studios come la versione più giovane di Natasha Romanoff di Scarlett Johansson.

L'iconica storia di J.M. Barrie è stata adattata molte volte in un film live-action: solo per ricordare alcuni film tratti dalla fiaba citiamo Hook di Steven Spielberg del 1991, con Robin Williams e Julia Roberts, Peter Pan del 2003 con Jeremy Sumpter e Rachel Hurd-Wood e il più recente, Pan, uscito nel 2016 per la regia di Joe Wright con Hugh Jackman. Peter Pan & Wendy sarà diretto da David Lowery.



Come confermato durante il Disney Investor Day, il film uscirà direttamente sul servizio di streaming on demand Disney Plus insieme al remake live-action di Pinocchio di Robert Zemeckis.