Peter Pan e Wendy: tutto quello che sappiamo sul nuovo film Disney con Jude Law

Tempo di tornare sull'Isola che non c'è: tra un live-action e l'altro, infatti, Disney ha deciso di tornare a puntare sulla storia di Peter Pan, con il ragazzo che non voleva crescere pronto quindi a far ritorno nelle sale di tutto il mondo in una versione in carne ed ossa nuova di zecca.

Ma cosa sappiamo di questo nuovo live-action Disney? Partiamo dal cast: nei mesi scorsi è stato annunciato che Jude Law darà volto a Capitan Uncino, mentre Yara Shahidi interpreterà un'inedita versione di Trilli, Alexander Molony sarà Peter ed Ever Gabo J. Anderson Wendy. Al loro fianco troveremo attori e attrici come Jim Gaffigan, Molly Parker e Alyssa Wapanatahk.

Per quanto riguarda la storia, invece, questa dovrebbe risultare in qualche modo più fedele al libro di Barrie (a partire dal titolo, che riprende una delle versioni di quello originale dell'opera dello scrittore britannico): ciò non vuol dire, comunque, che non vi saranno riferimenti più o meno palesi al film d'animazione datato 1953.

Le riprese di Peter Pan e Wendy, intanto, hanno già avuto inizio: a noi non resta dunque che pazientare nell'attesa di ulteriori novità. Per ingannare il tempo, comunque, ecco le prime foto di Jude Law nei panni di Capitan Uncino.