Peter Pan & Wendy, al via le riprese del live-action Disney con Jude Law: ecco il cast!

Mentre Disney si prepara a distribuire nelle sale Crudelia con Emma Stone, il regista David Lowery (Il drago invisibile, Storia di un fantasma) ha diffuso un comunicato ufficiale per annunciare l'inizio delle riprese di Peter Pan & Wendy, rivisitazione live-action del classico animato Le avventure di Peter Pan.

"Peter Pan è stata a lungo una delle mie storie preferite, in parte perché ho sempre resistito alla crescita, ma anche per il cuore, l'avventura e l'immaginazione che rendono il racconto originale di J.M. Barrie un'opera intramontabile" ha dichiarato Lowery (via Comingsoon.net). "Sono entusiasta di avere l'opportunità di ridefinire i suoi iconici personaggi per una nuova generazione - e ancora più entusiasta di poterlo fare con un cast e una troupe davvero eccezionali."

Peter Pan & Wendy vedrà come protagonisti gli esordienti Alexander Molony e Ever Anderson (figlia di Milla Jovovich e Paul W.S. Anderson) nei panni dei rispettivi personaggi, mentre ad interpretare il leggendario Capitan Uncino troveremo Jude Law. Il resto del cast include Yara Shahidi nei panni di Campanellino, Molly Parken e Alan Tudyk nei panni dei signori Darling, Joshua Pickering nel ruolo di John, Jacobi Jupe nei panni di Michael e, infine, Alussa Wapanatahk nel ruolo di Giglio Tigrato.

Sviluppato inizialmente per una distribuzione cinematografica, lo ricordiamo, il film è stato spostato su Disney+ lo scorso dicembre insieme al live-action di Pinocchio diretto da Robert Zemeckis. Se tutto andrà come previsto, Peter & Wendy debutterà nel catalogo della piattaforma streaming nel corso del 2022.