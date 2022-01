Peter Pan & Wendy, al via i reshoot del nuovo live-action Disney!

Non è ancora tempo di considerare chiusi i lavori su Peter Pan & Wendy: il nuovo live-action Disney ispirato al celebre racconto di JM Barrie, la cui produzione è partita lo scorso marzo, andrà infatti incontro ad alcuni reshoot dopo la conclusione delle riprese principali.

Ad annunciarlo, mentre viene ufficializzato lo spin-off su Trilli Campanellino, è stato proprio il protagonista Alexander Moloney: "Si torna all'Isola Che Non C'è" leggiamo nel post Instagram pubblicato in queste ore dal giovanissimo attore a cui toccherà dar volto al ragazzo che non vuole saperne di crescere.

Le riprese principali di Peter Pan & Wendy si sono concluse lo scorso settembre: il film dovrebbe fare il suo esordio direttamente su Disney+ e il suo cast comprenderà, oltre al già citato Alexander Moloney nel ruolo di Peter Pan, anche Ever Anderson (già vista in Resident Evil: The Final Chapter e Black Widow) nel ruolo di Wendy, Yara Shahidi in quello di Trilli Campanellino e Jude Law in quello di Capitan Uncino.

Quello targato Disney sarà il decimo adattamento cinematografico del romanzo di Barry (sequel compresi): i più famosi restano ad oggi, senza ombra di dubbio, il film animato del 1953 e Hook, di Steven Spielberg, con un indimenticabile Robin Williams nei panni di Peter. Pensate che quest'ennesima rilettura sarà all'altezza delle precedenti? Diteci la vostra nei commenti! Il regista, intanto, ha nominato The Lighthouse tra le fonti d'ispirazione di Peter Pan & Wendy.