Peter Pan & Wendy, il regista rincara la dose: 'Il film è ispirato anche a The Lighthouse'

Dopo l'azzardato paragone con. The Revenant, il regista David Lowery ha rincarato la dose dichiarando che il suo nuovo film, il live-action Disney Peter Pan & Wendy, è ispirato a The Lighthouse, l'horror di Robert Eggers con Willem Dafoe e Robert Pattinson.

Lowery ha condiviso questa simpatica chicca durante uno dei famosi 'Ask Me Anything' di Reddit, tenutosi nelle scorse ore: l'utente OperationValueson ha descritto alcuni aspetti di The Green Knight, il nuovo film di David Lowery ancora inedito in Italia, come "riferimenti" ad altri titoli della A24, come Midsommar e appunto The Lighthouse, chiedendo al regista se fosse stato "orgoglioso" di come erano venute queste particolari citazioni a quei film. Lowery però ha negato qualsiasi citazione volontaria di The Green Knight ai titoli citati, dichiarando: "È tutta una coincidenza! Non avevo visto Midsommar o The Lighthouse quando abbiamo realizzato il film. Detto questo, però, posso aggiungere che il mio nuovo film Disney è stato molto influenzato da The Lighthouse".

Peter Pan & Wendy sarà il secondo film di David Lowery realizzato per la Disney, il primo è stato il remake de Il drago invisibile uscito nel 2016. Sebbene sia uno dei remake live-action di minore successo della Disney al botteghino, il film è stato di gran lunga uno dei più apprezzati dalla critica, con un punteggio dell'88% su Rotten Tomatoes e un punteggio di 71 su Metacritic. Si tratta dell'ennesima prova della bontà dell'eclettica filmografia di David Lowery, che spazia da film polizieschi come Ain't Them Bodies Saints e The Old Man & the Gun allo spielbergiano Il drago invisibile, fino a lugubre dramma minimalista di A Ghost Story e al fantasy arturiano di The Green Knight. La curiosità per Peter Pan & Wendy continua a salire.

Per altri approfondimenti, ecco la prima foto di Jude Law come Capitan Uncino sul set di Peter Pan & Wendy.