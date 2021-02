Peter Pan & Wendy, Rebecca Hall nel cast del remake Disney: ecco chi sarà!

Secondo quanto riportato dal sito The Illuminerdi, Rebecca Hall è appena entrata a far parte del cast del remake in live-action del classico d'animazione Disney Peter Pan, intitolato Peter Pan & Wendy. L'attrice è già entrata a far parte in passato della grande e numerosa famiglia della Disney essendo comparsa in Iron Man 3 dei Marvel Studios.

Secondo il report diffuso dal sito, Rebecca Hall interpreterà la Signora Darling, madre di Wendy e degli altri fratelli Giovanni e Michele. Nel classico d'animazione il suo personaggio appariva solamente in poche sequenze all'inizio del film e poi in una alla conclusione della storia con il ritorno a casa di Wendy e la sua rinnovata consapevolezza sulle responsabilità del dover crescere.

Nelle scorse settimane il cast del remake in live-action diretto da David Lowery è andato a formarsi sempre di più e dopo Jude Law nei panni di Capitan Uncino abbiamo saputo di Jim Gaffigan in quelli di Spugna, il mozzo al servizio del capitano. La star di Black-ish e Grown-ish Yara Shahidi si calerà nei panni di Trilli e nel cast anche gli esordienti Alexander Molony e Ever Anderson, quest'ultima figlia della star d'azione Milla Jovovich.

L'iconica storia di J.M. Barrie è stata adattata molte volte in un film live-action: solo per ricordare alcuni film tratti dalla fiaba citiamo Hook di Steven Spielberg del 1991, con Robin Williams e Julia Roberts, Peter Pan del 2003 con Jeremy Sumpter e Rachel Hurd-Wood e il più recente Pan, uscito nel 2016 per la regia di Joe Wright con Hugh Jackman.

Come confermato durante il Disney Investor Day, il film uscirà direttamente sul servizio di streaming on demand Disney Plus insieme al remake live-action di Pinocchio di Robert Zemeckis.