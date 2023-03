Peter Pan & Wendy, i nuovi poster ufficiali con Trilli e il Capitan Uncino di Jude Law

La sirenetta con Halle Bailey non sarà l'unico remake live-action della Disney in uscita nel 2023, dato che tra un mese esatto sulla piattaforma di streaming on demand farà il suo debutto l'attesissimo Peter Pan & Wendy di David Lowery.

Per l'occasione, Disney+ ha diffuso i character poster di Peter Pan & Wendy, che includono anche la nuova Trilli e il Capitan Uncino di Jude Law e che sono disponibili nel post ufficiale di Instagram che potete trovare in calce all'articolo: le locandine introducono ai fan Peter Pan, Wendy Darling, Capitan Uncino, Trilli, Spugna, Giglio Tigrato, John Darling, Michael Darling e i Bimbi Sperduti (Ricciola, Nibs, Slightly, Tootles, Corteccia, Birdie e le gemelle) che faranno vivere agli spettatori un’avventura senza tempo, come mai prima d’ora: Peter Pan & Wendy racconta la storia di Wendy Darling, una giovane ragazza che ha paura di lasciarsi alle spalle la sua casa d’infanzia, che incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme ai suoi fratelli e a una fatina, Trilli, viaggia con Peter verso il magico mondo dell’Isola Che Non C’è. Lì incontra un malvagio pirata, Capitan Uncino, e intraprende un’avventura emozionante e pericolosa che cambierà la sua vita per sempre.

Il film è interpretato da Jude Law (Animali fantastici - I segreti di Silente), Alexander Molony (The Reluctant Landlord), Ever Anderson (Resident Evil: The Final Chapter), Yara Shahidi (Grown-ish), Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering (A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe) e Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show). Peter Pan & Wendy è diretto da David Lowery, da una sceneggiatura di David Lowery & Toby Halbrooks (Sir Gawain e il Cavaliere Verde) basata sul romanzo di J. M. Barrie e sul film d’animazione Le avventure di Peter Pan.

La data d'uscita è fissata al 28 aprile, in esclusiva su Disney Plus. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Peter Pan & Wendy.