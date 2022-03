Peter Pan & Wendy: Jude Law è Capitan Uncino nelle prime immagini del live-action Disney

Dopo il primo sguardo al Geppetto di Tom Hanks nel live-action di Pinocchio, oggi è il turno delle prime immagini ufficiali del live-action Disney Peter & Wendy, basato sul classico dell'animazione Le avventure di Peter Pan (1953). Nelle foto vediamo per la prima volta Alexander Molony e Jude Law nei panni di Peter Pan e Capitan Uncino nel film.

Dopo la notizia delle riprese aggiuntive di Peter Pan & Wendy, iniziate lo scorso gennaio, era solo questione di tempo prima di vedere diffuse le prime immagini ufficiali della pellicola, che ricordiamo sarà diretta da David Lowery, regista che ha già diretto per la Disney il live-action de Il Drago Invisibile nel 2016 e ampiamente apprezzato dalla critica per film quali Storia di un fantasma e il più recente fantasy Sir Gawain e il Cavaliere Verde, prodotto da A24 uscito direttamente su Amazon Prime Video a causa della chiusura dei cinema imposta dalla pandemia.

Così possiamo dare una prima occhiata al look di questo nuovo live-action che si basa sul classico animato Disney degli anni '50; infatti i costumi e il trucco riprendono proprio lo stile del film d'animazione ricordato anche per essere stato l'ultimo film Disney ad essere distribuito dalla RKO prima che lo studio di Walt Disney cominciasse a distribuire in proprio le sue pellicole.

Oltre ai due sopracitati, nel cast anche Ever Anderson (già vista in Resident Evil: The Final Chapter e Black Widow) nel ruolo di Wendy, Yara Shahidi in quello di Trilli Campanellino.

Quello targato Disney sarà il decimo adattamento cinematografico del romanzo di J.M. Barry (sequel compresi): i più famosi restano ad oggi, senza ombra di dubbio, il film animato del 1953 e Hook, di Steven Spielberg, con un indimenticabile Robin Williams nei panni di Peter. Pensate che quest'ennesima rilettura sarà all'altezza delle precedenti? Diteci la vostra nei commenti! Il regista, intanto, ha nominato The Lighthouse tra le fonti d'ispirazione di Peter Pan & Wendy.