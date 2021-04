Peter Pan & Wendy, ecco la prima foto di Jude Law nel ruolo di Capitan Uncino

Nelle scorse settimane sono iniziate le riprese di Peter Pan & Wendy, il nuovo live-action Disney che rivisita Le avventure di Peter Pan, divenuto negli anni un classico dell'animazione. Iniziano ad arrivare così le prime immagini dal set, e uno dei personaggi intorno a cui c'è maggior curiosità è il Capitan Uncino di Jude Law.

Un'immagine dell'attore, pubblicata dal Daily Mai, è visibile in calce alla notizia. Come possiamo notare, il costume di Jude Law sembra richiamare la versione del villain vista nel celebre film d'animazione. I capelli e i baffi di Capitan Uncino, però, non sono neri come nel cartoon.

Basato sul romanzo di J.M. Barrie, Peter Pan & Wendy racconta la storia senza tempo di una ragazza che, sfidando la volontà dei suoi genitori che frequenti un collegio, parte con i suoi fratelli più piccoli alla volta dell'Isola che non c'è. Laggiù incontrerà un ragazzo che si rifiuta di crescere, una piccola fata e un malvagio capitano pirata, ritrovandosi presto in un'avventura emozionante e spericolata lontano da casa e dalla famiglia.

Oltre a Jude Law, fanno parte del cast di Peter Pan & Wendy, tra gli altri, Ever Anderson nel ruolo di Wendy, Alexander Molony nel ruolo di Peter Pan, Yara Shahidi nel ruolo di Campanellino, Jim Gaffigan nel ruolo di Spugna, Molly Parker e Alan Tudyk nei panni rispettivamente della signora e del signor Darling.